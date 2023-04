LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 429 | Crește bilanțul victimelor după noile raiduri masive cu rachete ale Rusiei. Regiunea Cerhiniv, atacată cu bombe ghidate Un val de atacuri ale forțelor ruse au vizat in timpul nopții de joi spre vineri mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev. Cel puțin 23 persoane au fost ucise doar in orașul Uman, unde un bloc a fost lovit de o racheta. Printre victime se afla și patru copii. In total, cel puțin 25 de oameni și-au pierdut viața. Potrivit oficialilor ucraineni, au fost doborate doua drone și 21 din cele 23 de rachete lansate de forțele ruse in timpul atacurilor. Vineri dupa-amiaza, armata ucraineana a anunțat ca rușii au lansat bombe aeriene ghidate care au lovit regiunea nordica Cernihiv.00:0429-04-2023Ultimele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

