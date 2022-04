Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef ucrainean in discutiile de pace cu Rusia, David Arahamia, a afirmat sambata ca Moscova a acceptat "verbal" principalele propuneri ucrainene, adaugand ca Kievul asteapta in prezent o confirmare scrisa, noteaza AFP.

- Rusia a distrus aproape in totalitate industria de aparare a Ucrainei, a estimat joi Oleksii Arestovici, consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o declaratie video in care a salutat termenii acordului de pace propus marti la Istanbul ca pe o victorie a Kievului, relateaza Reuters.…

- Ministerul rus al Apararii raspandeste noi informatii false, preluate de agentiile de presa de stat. Astfel, generalul-maior Igor Konasenkov acuza SUA ca ar finanta un „proiect secret” prin care ar dezvolta o tulpina de gripa in laboratoare din Kiev, Harkov si Odesa, pe care ar vrea sa o raspandeasca…

- „Anuntam oficial ca coridoare umanitare pentru Federatia Rusa vor fi deschise de acum inainte unilateral, fara coordonare, in fiecare zi de la ora 10.00 (07.00 GMT)”, a declarat un inalt responsabil al Ministerului rus al Apararii, Mihail Mizintev, citat intr-un comunicat.Coridoarele care merg "in alte…

- Rușii nu reușesc sa ocupe Kievul și concentreaza bombardamentele asupra localitaților din jur Și in a 13-a zi a razboiului din Ucraina s-a intrat dupa o noapte de salbatice bombardamente. Harkov, Sumi, localitațile din jurul capitalei – Irpin, Bucea, Hostomel -, Kievul continuand sa opuna o rezistenta…

- Acest anunt inseamna ca trupele ruse vor ramane in Belarus, in plina criza cu occidentalii, in pofida promisiunilor Moscovei ca fortele sale vor pleca din aceasta tara aflata la portile UE dupa aceste manevre desfasurate incepand din 10 februarie."Tinand cont de intensificarea activitatii militare in…

- Un reprezentant de seama al Ucrainei a declarat miercuri ca trupele ruse mobilizate la granite nu sunt pregatite pentru o invazie iminenta a tarii sale, asa cum se tem occidentalii, ci au servit mai mult ca un ”santaj” din partea Kremlinului, relateaza AFP. ”Vedem o concentrare a fortelor armate, dar…

- Ucraina si SUA raman unite in incercarea de a dezamorsa disputa cu Moscova prin intermediul diplomatiei si colaboreaza strans pentru a descuraja agresiunea rusa, a declarat ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba dupa ce a discutat cu omologul sau american, relateaza Reuters. Kuleba a…