Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua cu numarul 369 a razboiului pornit de rusia in Ucraina. Forțele armate ucrainene au declarat ca Rusia continua sa iși concentreze principalele eforturi pe desfașurarea de acțiuni ofensive de-a lungul așezarilor Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdiivka și Shakhtar, care se afla pe linia frontului,…

- Prigojin a spus clar ca mercenarii sai nu au fost capabili sa captureze orașul Bahmut și a dat vina pe Ministerul Apararii al Federației Ruse condus de Serghei Șoigu, cu care este in conflict, relateaza Ziare.com.„Avansul nu merge atat de repede pe cat ne-am dori... Cred ca Bahmut ar fi fost luat inainte…

- Forțele ucrainene au inceput, luni, antrenamentele pentru operarea tancurilor Leopard 2 in Germania, intr-un program care va dura pana la inceputul lunii aprilie. Germania și SUA au anunțat luna trecuta ca vor trimite contingente de tancuri in Ucraina, renunțand la reticența lor in a oferi Kievului…

- Autoritatile locale din Zaporojie anunta ca fortele ruse au atacat vineri dimineata orasul, vizand infrastructura energetica. Au fost raportate 17 lovituri intr-o ora. Joi, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis ca trupele ruse continua acțiunile ofensive in cinci direcții – Kupian,…

- Fortele ucrainene au lichidat 700 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul ocupantilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 131.290 - potrivit unui raport publicat, duminica, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trupele ruse desfașoara in mod activ recunoaștere și se pregatesc pentru o ofensiva in anumite zone. In ciuda pierderilor grele, Federația Rusa continua sa incerce acțiuni ofensive in direcțiile Liman, Bakhmut, Avdiivka și Novopavlov, informeaza Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei in raportul…

- UPDATE 08:00 Rusii se ascund de o eventuala noua mobilizareUPDATE 07:00 Lula propune un grup de tari care sa medieze paceaPresedintele Braziliei, Luiz Ina'cio Lula da Silva, la intalnirea sa cu cancelarul german, Olaf Scholz, a propus crearea unui grup de tari care ar putea media un acord de pace intre…

- ​Statele Unite au incercat sa impiedice la sfarsitul lunii aprilie eliminarea de catre fortele armate ucrainene a generalului Valeri Gherasimov seful de Stat Major al armatei ruse, scrie The New York Times, preluat de News.ro . Serviciile de informatii americane, care au aflat despre intentia generalului…