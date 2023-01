LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 329 | Ucraina anunță că a încheiat operațiunile de la Dnipro: 45 de morți și încă 19 dispăruți ONU a transmis luni ca, de la inceputul razboiului, pe 24 februarie 2022, 7.031 de civili au fost uciși in Ucraina, precizand ca numarul real al victimelor este „considerabil mai mare”, avand in vedere ca multe dintre rapoarte nu au fost inca confirmate și ca zonele in care au loc lupte intense sunt inaccesibile. Intre timp, Ucraina a anunțat ca a incheiat operațiunile de salvare dupa atacul de sambata din Dnipro, soldat cu 45 de morți, deși inca 19 oameni sunt in continuare dați disparuți. Marți, armata ucraineana a mai anunțat ca Rusia este pregatita sa lanseze pana la 44 de rachete Kalibr din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

