Stiri pe aceeasi tema

- Se dau lupte grele in jurul orașului Bahmut, din estul regiunii Donețk, potrivit informațiilor transmise de autoritațile ucrainene. De asemenea, civilii continua sa paraseasca orașul ucrainean Herson, recent eliberat, pe fondul bombardarii persistente a zonelor rezidențiale de catre forțele ruse staționate…

- Armata rusa sufera pierderi grele in cursul atacurilor "acerbe" continue in regiunea Donetk din estul Ucrainei si pregateste noi atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, a declarat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, citata de Rador. Fii la curent…

- Aproape patru milioane de persoane sunt afectate de intreruperi de electricitate dupa recentele atacuri ruse asupra infrastructurilor energetice din Ucraina, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Anuntul a fost facut de secretarul adjunct al Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, Aleksandr Venediktov, intr-un interviu difuzat joi de agentia TASS, preluat de Reuters. „Kievul stie foarte bine ca un asemenea pas ar insemna o escaladare garantata spre un al treilea razboi mondial”, a spus Venediktov,…

- Cursul razboiului din Ucraina se va schimba in cazul in care Vladimir Putin decide sa foloseasca armele nucleare in conflict, decizie care va „atrage aproape sigur un raspuns fizic” din partea aliaților Ucrainei și, eventual, din partea NATO, a declarat miercuri un inalt oficial NATO, citat de Reuters…

- Propagandiștii Kremlinului și bloggeri militari ruși critica eșecul comandamentul militar rus dupa ce trupele ucrainene au eliberat orașul Lyman din regiunea Donețk, un bastion cheie pentru militarii ruși, care s-au retras pentru ca președintele rus Vladimir Putin acorda prioritatea teritoriile ocupate…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a acuzat 16 persoane de colaboraționism pentru organizarea de referendumuri in autoproclamatele republici populare Donețk și Luhansk, precum și in regiunile Zaporojie și Herson privind aderarea la Federația Rusa. Printre aceștia se numara Denis Pușilin, șeful…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri, 28 septembrie, pozitia Romaniei privind referendumurile organizate in „regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina”.„Romania nu recunoaște rezultatele acestor așa-zise «referendumuri», care sunt ilegale și ilegitime. Ele reprezinta o incalcare…