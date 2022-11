Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de a negocia cu Rusia pentru soluționarea conflictului ii revine Ucrainei, a insistat vineri Casa Alba, care a precizat ca in niciun caz nu face presiuni asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski sa se aseze la masa negocierilor, transmite EFE, citata de Agerpres.„Acest razboi s-ar putea…

- Rusia continua atacurile asupra orașelor ucrainene. In contrapartida, ucrainenii au distrus un depozit de muniții din regiunea rusa Belgorod și au anunțat ca au doborat cinci rachete de croaziera, in cursul zilei de joi. Guvernatorul instalat de ruși in Herson a cerut evacuarea civililor de teama ca…

- UPDATE 23:20 - Ucrainenii caștiga tot mai mult teren in contraofensive. Armata ucraineana a eliberat aproape 2.500 kilometri patrati din teritoriul controlat de fortele ruse in cursul ultimei sale contraofensive lansate la sfarsitul lui septembrie, a afirmat vineri presedintele Volodimir Zelenski, noteaza…

- Decizia Washingtonului de a trimite o noua transa de ajutor militar Kievului constituie o amenintare la adresa intereselor Moscovei si sporeste riscul unei confruntari armate intre Rusia si Occident. Despre aceasta a declarat a ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, transmite Reuters . „Vedem in aceasta…

- Forțele armate ucrainene ar fi incercat sa recucereasca centrala nucleara Zaporojie, controlata de ocupanții ruși, din sudul Ucrainei, au declarat joi, 1 septembrie, ministerul rus al apararii și un oficial local susținut de Moscova. In cadrul unui comunicat, ministerul a declarat ca pana la 60 de militari…

- Moscova și forțele care ii sunt fidele in estul Ucrainei a inființat cel puțin 21 de centre unde sunt inchiși, interogați și triați prizonierii de razboi și civilii, inainte de a fi deportați eventual in Rusia, potrivit unui raport al cercetatorilor de la Universitatea Yale, susținut de Departamentul…