- UPDATE 7:39 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca tara sa reactioneaza cu o "prudenta extrema" la anuntul privind retragerea rusa din orasul Herson, sudul tarii, relateaza AFP.Capitala provinciei Herson a fost singurul mare oras ucrainean pe care trupele ruse au reusit…

- Miercuri, autoritațile ruse au anunțat oficial predarea orașului Herson, numind-o „retragerea trupelor”. Armata rusa se retrage treptat din orașul recent anexat, pe care Ucraina incearca activ sa il elibereze de la sfarșitul verii. Este singurul centru regional pe care Rusia a reușit sa il cucereasca…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a ordonat miercuri trupelor ruse care ocupa provincia ucraineana Herson sa se retraga de pe malul de vest al fluviului Nipru, ca urmare a atacurilor ucrainene din apropierea capitalei omonime a acestei provincii, transmit agentiile Reuters si AFP. Intr-o declaratie…

- Rusia este dispusa sa discute cu SUA si cu papa Francisc pentru a se gasi o solutie la situatia creata de campania militara rusa in Ucraina, a declarat marti Kremlinul, potrivit EFE. ‘Suntem pregatiti sa discutam toate acestea (situatia din Ucraina) cu americanii, cu francezii si cu Suveranul Pontif’,…

- Ucraina a anuntat ca a facut progrese militare in regiunea estica Lugansk, pana acum controlata aproape in totalitate de rusi, a declarat miercuri guvernatorul ucrainean al acestei regiuni, Serhii Gaidai, informeaza AFP. „Acum este oficial. Eliberarea regiunii Lugansk a inceput. Mai multe localitati…

- UPDATE 23:35 - Zelenski anunța victorii importante și rapide ale armatei ucrainene in sudul țarii.Armata ucraineana realizeaza "progrese destul de rapide si puternice in sudul tarii noastre", a declarat el in discursul sau zilnic publicat pe retelele sociale."Zeci de localitati au fost eliberate chiar…

- Experții criminaliști ucraineni au exhumat pana in prezent 146 de cadavre, majoritatea civili, din situl de inmormantare in masa descoperit in apropierea orașului Izium, din estul Ucrainei, iar unele dintre acestea prezinta semne de moarte violenta, a anunțat luni guvernatorul regional Oleg Sinegubov,…