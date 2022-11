LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 251 | Rusia vrea să amplaseze rachete balistice la nord de Ucraina Iranul va trimite Rusiei cel puțin 1.000 de arme, inclusiv rachete balistice cu raza scurta de acțiune și mai multe drone de atac, susțin oficiali dintr-o țara occidentala care monitorizeaza indeaproape programul de arme al Iranului. Rachetele, conform oficialilor militari de la Kiev, ar urma sa fie amplasate la granița de nord a Ucrainei. Intre timp, se intensifica lupta pentru orașul Herson. Ambele parți au raportat lupte grele in districtul Berislav, unde forțele Kievului incearca sa strapunga apararea. 01 nov. - Acum 8 ore 01-11-2022 87.000 de ruși mobilizați au fost trimiși pe frontul din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

