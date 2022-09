Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 187. Inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica vor vizita centrala nucleara de la Zaporojie "in urmatoarele zile", in contextul in care ucrainenii ii acuza pe rusi ca au transformat centrala in unitate militara.

- Trupele ruse disloca sisteme suplimentare de aparare aeriana pe teritoriul Belarusului, relateaza Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Putin vrea sa captureze estul Ucrainei, sa forțeze capitularea Kievului și sa construiasca o noua ordine mondiala. Planul poate parea fantezist, dar este ceea ce liderul de la Kremlin crede ca se va intampla, spune pentru New York Times Tatiana Stanovaia, o experta in politica Rusiei. „Totul decurge…

- Forțele ruse au intensificat bombardamentele in regiunea Donețk, in special in orașul Sloviansk, in incercarea de a cuceri complet Donbasul, parte a operațiunii de „eliberare”, așa cum a fost prezentata invazia in repetate randuri de Vladimir Putin. Atacurile au loc dupa ce ucrainenii au pierdut orașul…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko s-a folosit de un discurs, sambata, pentru a ameninta cu represalii militare pe oricine ii ataca tara, pe masura ce tensiunile legate de razboiul din Ucraina vecina raman ridicate. Vorbind in ajunul sarbatoririi Zilei Independentei a tarii, Lukasenko a spus ca…

- Ministrul Apararii de la Moscova, Șerghei Șoigu, l-a informat pe Vladimir Putin ca trupele ruse "au reușit sa elibereze regiunea Luhansk", din estul Ucrainei, dupa ce au obținut "control total" asupra orașului Lisichansk. Afirmațiile au fost respinse la Kiev.

- Luptele continua in estul și sudul Ucrainei in cea de-a 127-a zi de razboi. Confruntari au loc in toate așezarile din Lisiceansk, singurul oraș din est aflat inca sub controlul Kievului, spune guvernatorul din Luhansk. Iar in Mikolaiv, cel puțin patru persoane au fost ucise in urma unui atac asupra…