Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, a declarat luni ca Federația Rusa iși va atinge obiectivele in razboiul impotriva Ucrainei, dupa ce ucrainenii au anunțat ca au reușit sa elibereze mai multe orașe și localitați din Harkov (est) și Herson (sud) și ca trupele ruse din…

- Ofensiva ucraineana a inregistrat sambata doua victorii prin recuperarea controlului asupra orașelor Kupiansk și Izium din regiunea Harkov. Pierderea acestor localitați este recunoscuta și de Moscova, care vine insa cu o „explicație”: iși muta trupele din Harkov spre Donețk, relateaza publicația rusa…

- Armata rusa a trimis vehicule blindate si tunuri - ca intariri - in regiunea ucraineana Harkov, in care armata ucraineana poarta o contra-ofensiva, anunta vineri agentiile ruse de presa, care publica imagini transmise de catre Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. In aceste imagini, difuzate de…

- Armata rusa a distrus complexul antiaerian Gepard furnizat Ucrainei de catre Germania, a anuntat miercuri Ministerul rus al Apararii, potrivit Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Doua persoane care lucrau pentru serviciile de informații ruse au fost arestate pentru ca ar fi planuit sa ii ucida pe ministrul ucrainean al apararii și pe șeful agenției sale de informații militare, a declarat astazi serviciul de securitate interna al Ucrainei, SBU, citat de Sky News. Serviciul de…

- Lupte grele au avut loc in ultimele 48 de ore, in timp ce fortele ucrainene si-au continuat ofensiva impotriva Rusiei in provincia Herson, la vest de raul Dnipro, au anuntat sambata serviciile de informatii militare britanice. Fortele rusesti folosesc focuri de artilerie de-a lungul raului Ingulets,…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat, luni, ca unii dintre comandanții ruși care au invadat Ucraina in februarie au fost ghidați dupa harți din 1969. Este vorba despre documente care au fost confiscate in raioanele din regiunea Harkov ocupate temporar de ruși și in special de harțile batalionului…

- Rusia se pregateste pentru urmatoarea etapa a ofensivei sale in Ucraina, a declarat un oficial militar ucrainean, dupa ce Moscova a anuntat ca fortele sale vor intensifica operatiunile militare in „toate zonele operationale”, transmite Reuters. Rusia pare sa regrupeze unitati pentru o ofensiva spre…