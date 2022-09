Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat vineri ca fortele Kievului au recucerit 30 de localitati de la trupele ruse in nord-estul tarii, unde Moscova a trimis intariri pentru a face fata acestei ofensive, noteaza AFP și Agerpres.

- ​In cea de-a 198-a zi a invaziei ruse, tensiunile escaladeaza, pe masura ce contraofensiva ucraineana a capatat o consistenta tot mai mare. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken s-a deplasat in secret la Kiev si i-a spus presedintelui Zelenskiy ca razboiul cu Rusia se afla intr-un „moment crucial".…

- Un consilier al presedintelui Volodimir Zelenski a postat duminica pe Facebook o poza cu soldati ucraineni care ridica steagul intr-o localitate despre care mentioneaza ca se afla intr-o regiune din sudul tarii, pe care Kievul o vizeaza intr-o noua contraofensiva. Ucraina anunta ca a recucerit mai multe…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat trupele rusesti sa fuga din calea ofensivei lansate de fortele sale in apropierea orasului Herson din sudul tarii, spunand ca militarii ucraineni isi recupereaza teritoriul, desi Rusia a declarat ca asaltul a esuat. Armata Ucrainei sustine ca a strapuns…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Contraofensiva ucraineana in regiunea Herson este din ce in ce mai sustinuta. Un pod de pe Nipru, punte strategica pentru aprovizionarea rusilor a fost inchis dupa ce a fost lovit din nou de ucraineni.

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau turc, Tayyip Erdogan, s-au intalnit la Teheran pentru a discuta despre exportul de cereale ucrainene. Președintele rus a susținut ca s-au facut progrese. Pe front, armata rusa continua sa loveasca in estul și sudul țarii.