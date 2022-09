LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 192 | Armata ucraineană anunță că a atacat poziții ruse nu departe de Zaporojie Regiunea Mikolaiv a fost bombardata de ruși, fiind distruse parțial cladiri comerciale și rezidențiale, a transmis guvernatorul regional, iar Harkovul a fost atacat cu rachete antiaeriene S-300, potrivit primarului din oraș. Ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, susține ca contraofensiva Ucrainei din sud eșueaza in mare parte, dar Kievul il contrazice. Statul Major ucrainean a transmis ca armata a atacat vineri inclusiv trupele ruse staționate in apropierea centralei nucleare de la Zaporojie. 02 sept. - Acum 8 ore 02-09-2022 Ucraina anunța ca a lovit o baza rusa de langa Zaporojie Armata ucraineana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi ca Rusia face totul pentru a se asigura ca centrala nucleara ucraineana Zaporojie poate functiona in siguranta si ca inspectorii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) isi pot indeplini atributiile, transmite Reuters. ''Facem totul…

- In ziua in care Kievul aniversa Ziua Independenței, președintele american Joe Biden a anunțat, miercuri, ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres . Joe Biden a precizat ca este vorba…

- Meta Platforms, compania care deține Facebook, a anunțat marți ca a strans 10 miliarde de dolari in cadrul primei sale oferte de obligațiuni, in timp ce incearca sa finanțeze rascumparari de acțiuni și investiții pentru a-și moderniza activitatea, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent…

- Presedintele american Joe Biden a cerut luni Congresului sa adopte "cat mai repede posibil" o lege care prevede un sprijin de 52 de miliarde de dolari pentru productia de semiconductori a SUA, informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Firma de inchirieri de avioane SMBC Aviation Capital si-a depreciat activele cu 1,6 miliarde de dolari pentru a acoperi impactul financiar avut de blocarea a 34 de avioane in Rusia, dupa ce sanctiunile Uniunii Europene au fortat rezilierea tuturor contractelor de leasing din aceasta tara, transmite…

- China a anuntat reguli mai dure pentru o mai buna reglementare a industriei cardurilor de credit, evaluata la 1.300 miliarde de dolari, cerand creditorilor sa adopte o strategie de crestere "prudenta" si sa monitorizeze mai strans riscurile, transmite Reuters preluat de agerpres. Fii la curent…

- UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut ca reconstructia Ucrainei este ''sarcina comuna a intregii lumi democratice'',…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor statelor NATO ca tara sa are nevoie de mai multe arme si de bani, circa 5 miliarde de dolari pe luna, pentru a se apara in fata agresiunii Rusiei, el sustinand ca ambitiile Moscovei nu se opresc la Ucraina, transmit agentiile…