Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Noi bombardamente au vizat in ultimele 24 de ore perimetrul centralei nucleare ZaporojiE din sud-estul Ucrainei, au anunțat Moscova și Kiev, fiecare parte acuzand-o pe cealalta pentru aceste atacuri. Ministerul rus al Apararii a acuzat forțele ucrainene ca au bombardat de trei ori zona in care se afla…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Armata rusa a descoperit cadavrele a 152 de combatanți ucraineni in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol (sud-est) și este pregatita sa le predea Ucrainei, a anunțat marți, 31 mai, Ministerul rus al Apararii. In timpul operațiunilor lor de percheziție in uzina siderurgica, unde peste 2.000 de…