- Suntem in ziua cu numarul 151 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Rușii și-au intensificat sambata campania de bombardamente. La numai o zi dupa ce a semnat un acord pentru exportul cerealelor, forțele ruse au ataca portul Odesa cu rachete de croaziera Kalibr. Președintele Volodimir Zelenski…

- Ministerul ucrainean al Apararii a cerut sambata cetatenilor dintr-o zona cheie capturata de Rusia sa dezvaluie unde sunt trupele Moscovei si cine din populatia locala colaboreaza cu autoritatile ocupante, relateaza Reuters. Cererea direcției de informații a ministerului pentru aparare s-a adresat oamenilor…

- Ministerul ucrainean al Apararii i-a indemnat sambata pe cetațenii dintr-o zona cheie ocupata de ruși sa dezvaluie unde se afla trupele Moscovei și cine sunt rezidenții locali care colaboreaza cu autoritațile de ocupație, scrie Reuters . Declarația emisa de Direcția de informații din cadrul Ministerului…

- Volodimir Zelenki cere din nou arme. In mesajul sau din noaptea de duminica spre luni, președintele Ucrainei a spus ca țara sa are nevoie de aparare aeriana, pentru a opri atacurile rusești asemenea celui din Kiev. Declaratia vine in contextul in care 14 rachete rusești au lovit, ieri dimineața, zone…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale carui deplasari in afara capitalei Kiev sunt rare de la inceputul invaziei ruse, a efectuat sambata, pentru prima data, o vizita de lucru in orasul Mikolaiv (Nikolaev) din sudul Ucrainei, informeaza AFP si Reuters. „Presedintele (Zelenski) a inspectat cladirea…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a vizitat orașul Nikolaev din sudul țarii, in timpul unei calatorii de lucru in regiune, a informat sambata intr-un comunicat biroul sau de presa, fara a preciza cand a avut loc vizita, transmite Reuters. „Președintele a inspectat cladirea administrației regionale…

- Rusia a avertizat joi Occidentul ca atacurile cibernetice impotriva infrastructurii sale risca sa duca la o confruntare militara directa și ca incercarile de a provoca Moscova in sfera cibernetica vor fi intampinate cu contramasuri specifice, scrie Reuters.Avertismentul vine dupa ce site-ul Ministerului…

- Rachetele rusești par sa-și fi mutat cartierul general și atenția asupra regiunii Odesa din Ucraina. Dupa cum afirma autoritațile ucrainene, Rusia a lansat vineri seara inca doua rachete asupra acestui oraș și a zonelor limitrofe. „Din fericire, nu au existat victime”, a spus guvernatorul militar local…