Peste 40.000 de oameni au fost evacuați miercuri din orașe bombardate de ruși, din care 3.000 au reușit sa iasa din Irpin și Vorzel, la nord de Kiev, dupa instituirea unui armistițiu de 12 ore, au anunțat autoritațile ucrainene. Au fost insa și zone in care armata rusa a blocat coridoarele umanitare – capitala regionala Harkov, Bucha și Hostomel, aflate langa capitala Kiev. Joi, miniștrii de externe ai Rusiei și Ucrainei incep o runda de negocieri, in Antalya. 06:41 - Acum 24 minute 10-03-2022 Bombardamente peste noapte in mai multe orașe Sirenele au rasunat joi dimineața in mai multe orașe, inclusiv…