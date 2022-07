Forțele ruse continua bombardamentele in mai multe zone din Ucraina. Joi dimineața, trei rachete rusești au lovit orașul Vinita, din centrul Ucrainei. In urma atacului, cel puțin 23 de civili au fost uciși, printre care și trei copii, iar alte cateva zeci au fost raniți. In timp ce operațiunea de cautare și salvare continua, zeci de persoane au fost reținute pentru a fi interogate in legatura cu acest atac. Poliția și Procuratura cauta sa afle daca rușii au primit informatii de la eventuali colaboratori aflati pe teritoriul orasului Vinita. 14 iul. - Acum 8 ore 14-07-2022 Autoritațile ucrainene…