- Liderii Romaniei, Franței, Germaniei și Italiei au inceput, joi dupa-amiaza, discuții la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, momentul fiind precedat de o fotografie de grup a celor cinci oameni de stat.

- Batalia pentru Severodonețk continua, iar evacuarile se desfașoara cu dificultate. Forțele armate ale Kievului au anunțat ca trupele sale au fost indepartate din centrul orașului estic, insa controleaza inca uzina chimica Azot din localitate, unde, potrivit guvernatorului din Luhansk, se mai afla aproximativ…

- Cancelarul german Olaf Scholz se va deplasa la Kiev cu presedintele francez Emmanuel Macron si premierul italian Mario Draghi inainte de summitul G7, la sfarsitul lunii iunie, potrivit editiei de sambata a publicatiei Bild am Sonntag, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Ziarul a citat surse guvernamentale…

- Militarul rus, in varsta de 21 de ani, a fost gasit vinovat și condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unui civil neinarmat, in primul proces pentru crime de razboi desfașurat in Ucraina de la inceputul razboiului, relateaza BBC și The Guardian. Sentința a fost pronunțata luni, 22 mai, de un…

- De la inceputul invaziei rusești in Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz l-au sunat in mod repetat pe Vladimir Putin. La inceputul lunii martie, aceștia au cerut o „incetare imediata a focului”, au solicitat incetarea asediului de la Mariupol la jumatatea lunii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a insistat vineri, intr-o convorbire la telefon cu cancelarul german Olaf Scholz, asupra "ideologiei naziste" a fortelor cu care Rusia lupta in Ucraina, justificandu-si astfle, inca o data, ofensiva in aceasta tara, relateaza AFP. "S-a atras atentia asupra unei continuari…

- Viktor Orban i-a cerut miercuri lui Vladimir Putin incetarea focului in Ucraina și a anunțat ca liderul de la Kremlin a fost de acord sa participe la discuții de pare in Ungaria, alaturi de președinții Ucrainei și Franței și cancelarul Germaniei. Viktor Orban a declarat miercuri ca a avut o lunga…

- Intr-un articol de opinie, Washington Post arata ca, in ceea ce privește semnele incurajatoare ale negocierilor de pace Rusia-Ucraina „nu este vorba despre o revarsare brusca de bunavoința din partea criminalilor de razboi de la Kremlin”. Aceasta pentru ca, in opinia cotidianului, „agresiunea diabolica…