- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni seara decretul de recunoastere a independentei regiunilor separatiste Donetk si Lugansk, din estul Ucrainei. Liderii UE spun ca este o „incalcare flagranta a dreptului international” si vor reactiona „ferm”.

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, in contextul evolutiilor de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre. Totodata, MAE continua sa recomande ferm evitarea deplasarilor in Peninsula Crimeea si in zona de est a Ucrainei,…

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste…

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…

- Duma de Stat urmeaza sa stabileasca, luni, data votului asupra inițiativei prin care i se cere președintelui Vladimir Putin sa recunoasca așa-numitele "republici populare" Donetk si Lugansk, autoproclamate in estul separatist al Ucrainei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari marti ca, la intalnirea pe care a avut-o luni, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin i-a promis „ca nu va mai exista o degradare sau o escaladare” in criza dintre Rusia si Occident pe tema situatiei din Ucraina, transmite AFP. „Pentru mine,…

- O decizie cu privire la apelul adresat presedintelui Vladimir Putin cu privire la recunoasterea independentei (asa-numitelor) "republici populare" Lugansk si Donetk (regiunea Donbas, estul Ucrainei) ar putea fi luata la reuniunea Consiliului Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal…

- Vladimir Vasiliev, șeful fracțiunii Rusia Unita - partid apropiat de Vladimir Putin - din Duma de Stat, a declarat ca partidul a inițiat un apel la conducerea statului cu solicitarea de a incepe livrarile de produse militare catre autoproclamatele republici din sud-estul Ucrainei, informeaza Interfax.…