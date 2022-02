Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce tratatele de prietenie și colaborare dintre Rusia și noile republici recunoscute Donețk și Lugansk sunt inca in faza de redactare, Duma de Stat a Rusiei a publicat, luni seara, documentele propuse, aratand ca acestea vor include elemente privind apararea comuna impotriva agresiunii externe,…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Oleksei Danilov, secretarul consiliului de aparare al țarii vecine, a declarat ca Ucraina nu ia in considerare inchiderea spațiului aerian in urmatoarele ore tocmai pentru ca Rusia n-ar ataca pana vineri, relateaza site-ul ucrainean Obozrevatel . Consiliul de Aparare și Securitate al Ucrainei vine cu…

- Duma de Stat urmeaza sa stabileasca, luni, data votului asupra inițiativei prin care i se cere președintelui Vladimir Putin sa recunoasca așa-numitele "republici populare" Donetk si Lugansk, autoproclamate in estul separatist al Ucrainei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari marti ca, la intalnirea pe care a avut-o luni, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin i-a promis „ca nu va mai exista o degradare sau o escaladare” in criza dintre Rusia si Occident pe tema situatiei din Ucraina, transmite AFP. „Pentru mine,…

- Vladimir Vasiliev, șeful fracțiunii Rusia Unita - partid apropiat de Vladimir Putin - din Duma de Stat, a declarat ca partidul a inițiat un apel la conducerea statului cu solicitarea de a incepe livrarile de produse militare catre autoproclamatele republici din sud-estul Ucrainei, informeaza Interfax.…