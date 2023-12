Stiri pe aceeasi tema

- ''Razboiul just'' al Israelului in Fasia Gaza ''pentru a elimina'' Hamas va continua, a declarat sambata seara premierul israelian, Benjamin Netanyahu, salutand ''pozitia adecvata adoptata de Statele Unite in Consiliul de Securitate al ONU'', transmite France Presse.''Celelalte tari trebuie sa inteleaga…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters.Statele Unite, una dintre cele cinci puteri cu drept…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a facut miercuri o mișcare rara, avertizand in mod oficial Consiliul de Securitate cu privire la o amenințare globala din cauza razboiului din Gaza, relateaza Reuters.Statele Unite, una dintre cele cinci puteri cu drept…

- Statele Unite au cerut clarificari cu privire la comentariile premierului Benjamin Netanyahu, facute sambata, potrivit carora Israelul va detine responsabilitatea securitatii in Fasia Gaza, pentru o perioada nedeterminata, dupa ce se va incehia razboiul impotriva gruparii teroriste Hamas, relateaza…

- Organizatia Reporteri fara Frontiere (RSF) a anuntat miercuri, 1 noiembrie, ca a sesizat Curtea Penala Internationala (CPI) pentru "crime de razboi comise impotriva jurnalistilor" in teritoriile palestiniene si in Israel, scrie Agerpres preluand AFP."RSF a depus o plangere pentru crime de razboi la…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a cerut vineri, 27 octombrie, cu o majoritate covarșitoare, instituirea unui armistițiu umanitar imediat intre Israel și militanții palestinieni ai gruparii Hamas, solicitand in același timp accesul ajutoarelor umanitare in Fașia Gaza asediata și protecția civililor,…

- Rusia și China au blocat prin veto o rezoluție, propusa de SUA, in Consiliul de Securitate al ONU, iar aceasta situație demonstreaza ca sprijinul Chinei pentru Rusia este tot mai puternic. Votul din Consiliul de Securitate s-a desfașurat in ziua de 25 octombrie 2023. Statele Unite au propus o rezoluție…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins miercuri o rezolutie care condamna razboiul dintre Hamas si Israel, in special „atacurile teroriste odioase" ale miscarii islamiste palestiniene, si cerea totodata „pauze" umanitare in acest conflict pentru a permite accesul ajutorului umanitar in Fasia Gaza,