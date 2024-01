Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anunțat ca „extinde operațiunile” și distruge infrastructura Hamas din zona Khan Younis din sudul Gazei. Vineri seara, au fost lupte intense intre armata israeliana și luptatorii Hamas, cand loviturile tancurilor israeliene și bombardamentelor aeriene au rasunat in zona. In acest…

- Herzi Halevi, șeful armatei israeliene, a anunțat marți, intr-o conferința de presa, ca militarii iși extind operațiunile din sudul și centrul Fașiei Gaza și este aproape de a anihila batalionalele Hamas din nord. In acest timp, armata israeliana anunța ca continua sa-și foloseasca capacitațile terestre,…

- Trupele israeliene au intrat miercuri in cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, și au percheziționat camerele și subsolul cladirii, au spus martorii. Spitalul Al Shifa din orașul Gaza a devenit principala ținta a operațiunii terestre a forțelor israeliene, intrucat, spun oficialii israelieni, Hamas…

- Ministrul de externe al Iranului, Hossein Amirabdollahian, a efectuat o vizita surpriza in SUA, legat de conflictul din Gaza, relateaza joi dpa, citand MAE de la Teheran.Vizitele inaltilor oficiali iranieni in Statele Unite, considerate dusman de moarte al republicii islamice, sunt un lucru rar, noteaza…

- Ministrul israelian al apararii Yoav Gallant a anuntat vineri ca Israelul are un plan in trei etape in campania militara lansata contra gruparii islamiste Hamas dupa atacul surpriza al acesteia asupra Israelului, plan care sa conduca in final la o „noua realitate de securitate” pentru cetatenii sai…

- Armata israeliana anunta ca a lovit o „tinta terorista” in sudul Libanului, apartinand gruparii Hezbollah, conform BBC, citat de news.ro.Fortele armate israeliene sustin ca au actionat dupa ce au interceptat doua „tinte neidentificate” deasupra orasului nordic Haifa, care este aproape de granita…

- Ministrul apararii israelian Yoav Gallant a anuntat luni impunerea unui „asediu total” asupra Fasiei Gaza, in cea de a treia zi a ofensivei declansate impotriva Israelului de miscarea islamista Hamas, relateaza AFP. „Impunem un asediu complet asupra Gaza”, a declarat Gallant intr-o inregistrare video…

- Update. „Suntem in razboi și vom caștiga”, a spus premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Inamicul nostru va plati un preț de un fel pe care nu l-a mai cunoscut pana acum”, a declarat Netanyahu intr-un discurs video. Update. Sute de locuitori din nord-estul Fașiei Gaza și-au parasit casele sambata…