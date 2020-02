LIVETEXT Klaus Iohannis anunță noul premier. Declarații la ora 20:15 Președintele Klaus Iohannis face declarații în aceasta seara, la Palatul Cotroceni, dupa consultarile pe care le-a avut cu partidele, miercuri dupa amiaza.



Cele mai importante declarații ale președintelui:

Am încheiat sesiunea de consultari și cred ca e bine sa recapitulam pe scurt de ce am ajuns iar la desemnari.PNL a constituit un guvern care sa repare lucrurile care au fost stricate

Acest lucru nu a fost dorit de PSD care s-a opus vehement reformelor promovate de Guvernul Orban. A reușit sa adune o majoritate ca sa treaca o moțiune de cenzura prin parlament.Am vrut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

