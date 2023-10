Stiri pe aceeasi tema

- Populația civila din Fașia Gaza, care incearca sa paraseasca zona in care se anunța un conflict major intre militanții Hamas și forțele israeliene, traiește in condiții greu de imaginat. BBC a reușit sa stea de vorba cu un barbat a carui familie de 16 persoane sta de cateva zile blocata in sudul Fașiei,…

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la granița de nord a tarii, cu Libanul, dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, relateaza agenția de presa DPA, preluata de Agerpres."Hezbollah a incercat sa ne deturneze…

- Un spital din Fașia Gaza a inceput sa utileze camioane de inghețata de la fabricile locale pe post de morgi improvizate pentru a suplimenta morgile supraaglomerate ale spitalului, relateaza CNN.Yasser Khatab, medic legist la Spitalul Martirilor al-Aqsa, a declarat sambata, 14 octombrie, intr-un mesaj…

- Armata israeliana le cere imperativ palestinienilor din nordul Gazei sa se mute in urmatoarele 24 de ore, conform BBC și Al Jazeera, pe fondul invaziei terestre iminente a regiunii. Noul guvern de razboi a fost instituit in Israel și scopul acestuia este de a șterge Hamas de pe fața pamantului.La…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si de sase zile in razboi cu Israelul, a respins propunerea crearii unui coridor umanitar facuta de Egipt, pentru ca aceasta "ar forta poporul palestinian sa isi paraseasca patria" si ar implica noi stramutari si cautari de locuri…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, duminica seara, ca se vor deschide liste pentru cei care ar dori sa se deplaseze in Israel, in cadrul unor echipe medicale, pentru a acorda ajutor sistemului sanitar de acolo. De asemenea, ministrul a precizat ca s-ar putea trimite in timp relativ scurt…

- La 50 de ani dupa ce doua state arabe vecine, Egipt și Siria, au atacat Israelul in timpul ceea ce s-a numit „Razboiul de Yom Kippur” (6-26 octombrie 1973), organizația terorista Hamas a lansat un atac pe mare, pe uscat și in aer asupra mai multor localitați. Sute de civili au fost uciși, alte zeci…

- Hamas terorizeaza Israelul de decenii. Ioana Dumitrescu și Mihai Florea au realizat un reportaj despre viața la granița cu Gaza, in 2007. Lucrurile nu s-au schimbat de atunci decat din rau in mai rau.