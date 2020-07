Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Stiriei, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul de la Spielberg, anunța news.ro.In calificarile de sambata, incepute cu 45 de minute intarziere, din cauza ploii, pe locul…

- Duminica, 5 iulie, pe circuitul „Red Bull Ring” din Spielberg, s-a desfașurat cursa pentru Marele Premiu al Austriei la automobilism Formula 1, prima etapa a Campionatului Mondial din acest an. Cursa a revenit pilotului finlandez Valtteri Bottas (FOTO), de la echipa germana Mercedes, urmat de monegascul…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a fost penalizat cu trei locuri pe grila de start cu mai putin de o ora de startul Marelui Premiu al Austriei de la Spielberg, care marcheaza startul sezonului 2020 de Formula 1, transmite AFP. Britanicul, sextuplu campion mondial, va lua startul…

- Mercedes a confirmat din plin statutul de favorita pentru debutul noului sezon competițional al Formulei 1 și a dominat fara emoții calificarile de pe circuitul Red Bull Ring. Valtteri Bottas a stabilit cel mai bun timp in calificari și va pleca din pole position dupa ce a fost cronometrat cu 1:02.939,…

- Sezonul 2020 al Formulei 1 va incepe in luna iulie cu doua curse programate in Austria și una in Ungaria. In mod tradițional, circuitele Red Bull Ring și Hungaroring avantajeaza monopostul Red Bull, motiv pentru care rivalii de la Mercedes au identificat deja o posibila dificultate sa-și pastreze supremația…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, campionul mondial al Formulei 1 , nu este unul dintre fanii curselor fara spectatori. Totuși, acesta considera ca ar fi o solutie mai buna decat anularea intregului sezon. Formula 1 planuieste startul sezonului cu Marele Premiu al Austriei din 5 iulie, dupa ce primele…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre din Formula 1, a recunoscut ca absenta curselor a lasat un mare „gol” in viata sa. „Imi este dor de curse in fiecare zi. Este prima data de cand aveam opt ani cand nu am inceput un sezon. Cand traiesti si respiri ceea ce iti place,…

- Charles Leclerc, pilotul echipei de Formula 1 Ferrari, s-a impus duminica in cea de-a treia etapa din F1 Esports Virtual Grand Prix Series, pe circuitul de la Shanghai (China), informeaza L'Equipe. Plecat din pole position, Leclerc a reusit un start excelent, preluand cu usurinta comanda cursei,…