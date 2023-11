Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anunțat ca va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, la cererea personalului unitații medicale. Oficialii palestinieni au spus ca doi bebelusi prematuri au murit și alți zeci sunt in pericol dupa ce combustibilul s-a epuizat și astfel…

- Armata israeliana a anunțat sambata ca a preluat controlul asupra a 11 posturi militare din Fasia Gaza de la inceputul campaniei terestre și a recunoscut ca trupele sale sunt angajate in „lupte intense, in derulare” impotriva Hamas in apropierea spitalului Al-Shifa, cea mai mare unitate medicala din…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a abordat, in conferința de presa de sambata seara, criticile aduse Israelului de catre Emmanuel Macron in privința bombardamentelor asupra Fașiei Gaza, spunand ca președintele francez "a facut o grava greșeala", scrie The Times of Israel."A facut o greșeala grava,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri, 10 noiembrie, ca Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) vo ramane sa controleze Fașia Gaza dupa razboi, intr-o serie de comentarii care vor ridica probabil semne de intrebare in randul comunitații internaționale, la cateva ore dupa el ce a declarat…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, Jake Sullivan, nu a recunoscut duminica, 29 octombrie, divergențele dintre SUA și Israel in legatura cu atacul militar din Fașia Gaza, dar a subliniat ca Washingtonul continua sa fie sincer cu aliatul sau din Orientul Mijlociu, relateaza…

- Armata israeliana a anunțat ca a lovit duminica dimineața o celula subterana a moscheii Al-Ansar din tabara de refugiati palestinieni din Jenin, in Cisiordania, despre care susține ca era folosita de militanți ai Hamas si Jihadului Islamic pentru planificarea unui „alt atac terorist iminent”. In urma…

- Un convoi cu 20 de camioane incarcate cu ajutoare a trecut sambata dimineața din Egipt in Fașia Gaza, fiind prima oara cand Fașia Gaza primește ajutoare umanitare, in cele doua saptamani de cand Hamas a lansat atacul sangeros asupra Israelului, iar situația palestinienilor din teritoriu s-a agravat.…

- Israelul a cerut vineri civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona, care include orașul Gaza, in 24 de ore, o sarcina pe care ONU a declarat-o imposibila, ținand cont ca este vorba despre mai bine de un milion de persoane. In așteptarea ofensivei terestre israeliene, Hamas a cerut insa oamenilor…