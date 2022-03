Livestream și TikTok shopping – tendințele e-commerce ale anului 2022, conform GLAMI.ro Motorul de cautare online de moda GLAMI.ro apreciaza ca trendurile din timpul pandemiei vor marca achizițiile online ale anului 2022. Astfel, cumparaturile online se vor desfașura din ce in ce mai intens prin social media, chiar in sesiuni de shopping live ori prin rețele ca TikTok. Care este motivul din spatele acestei mișcari de marketing? Așteptarile și cerințele cumparatorilor sunt tot mai mari, iar tendințele și schimbarile dictate de e-commerce au devenit esențiale pentru atragerea și pastrarea loialitații clienților, precum și pentru obținerea unui angajament mai mare din partea acestora.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

