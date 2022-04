Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola, atrenorul echipei Manchester City, a avut doar cuvinte de lauda la adresa adversarei din semifinalele Champions League, Real Madrid. Meciul tur, de pe Etihad Stadium, se va juca marți și va fi arbitrat de Istvan Kovacs.

- Villarreal, Real Madrid, Liverpool și Manchester City sint echipele calificate in semifinalele UEFA Champions League, ediția 2021-2022, transmite digisport.ro. Manchester City - Real Madrid și Liverpool – Villarreal, semifinalele UCL In “sferturile” de marți și miercuri, transmise in direct pe canalele…

- Miercuri vom afla ultimele echipe calificate in semifinalele Champions League: Manchester City s-a impus la limita pe teren propriu (1-0), iar Atletico Madrid spera sa intoarca rezultatul pe Wanda Metropolitano. In cealalta partida a serii, Liverpool pornește favorita la calificare dupa ce a caștigat…

- Chelsea, deținatoarea trofeului, și Real Madrid se dueleaza miercuri in turul sferturilor Champions League. In cealalta partida a serii, Villarreal primește vizita celor de la Bayern Munchen. Cele doua meciuri sunt transmise in format LiveScore pe HotNews.ro.

- Marți au loc primele meciuri din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Liverpool merge in Portugalia pentru duelul cu Benfica, iar Manchester City primește vizita echipei Atletico Madrid. Cele doua partide sunt transmise in format LiveScore pe HotNews.ro.

- Miercuri vom afla ultimele echipe calificate in sferturile de finala ale Champions League: Juventus primește vizita celor de la Villarreal (a fost 1-1 in tur), iar Chelsea, deținatoarea trofeului, merge in Franța pentru duelul cu Lille (londonezii s-au impus cu 2-0 in prima manșa). Cele doua meciuri…

- Miercuri se joaca inca doua meciuri din optimile Champions League: Inter Milano primește vizita celor de la Liverpool, in timp ce Bayern Munchen se dueleaza in Austria cu RB Salzburg. Partidele sunt transmise in format LiveScore pe HotNews.ro.

- Dupa o pauza de saptamani bune, meciurile din UEFA Champions League revin in casele fanilor. La Paris are loc o partida care ar putea fi oricand finala competiției: PSG vs Real Madrid. Tot in faza optimilor, Sporting Lisabona va primi vizita celor de la Manchester City. Confruntarile incep de la ora…