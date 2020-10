Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova intalneste sambata, de la ora 20.45, pe stadionul „Municipal“, pe Rapid, in etapa a 7-a din Liga 2. Pentru acest derbi, CCA a desemnat o brigada compusa din centralul Adrian Viorel Cojocaru (Galati), asistentii Cosmin Vatamanu si Mihaita Necula (ambii din Bucuresti) si rezerva Sorin Costreie…

- Doua meciuri din etapa a saptea a Ligii a II-a de fotbal, ASU Politehnica Timisoara - AFC Dunarea 2005 Calarasi si CS Aerostar Bacau - ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, au fost amanate, joi, din cauza unor cazuri de infectare cu coronavirus la ASU Poli, respectiv Aerostar. Site-urile Federatiei Romane…

- Etapa cu numarul 6 din Liga 2 a debutat ieri, cu partida Rapid - Concordia (4-2), și continua astazi, cu alte 7 meciuri. Acestea vor putea fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. In fiecare etapa din Liga 2, o echipa sta. In aceasta runda, a venit randul celor de la CSM Slatina. Viitorul Tg. ...

- Partida dintre Petrolul și CSM Slatina, contand pentru etapa cu numarul 7 a ligii secunde, a fost amanata din cauza duelului Romania - Austria, din Liga Națiunilor. FRF vrea sa protejeze gazonul de pe arena „Ilie Oana”. Petrolul Ploiești merge sambata, de la ora 11:00, la Targu Jiu, pentru partida cu…

- Comuna Recea, formație recent promovata in Liga 2, a produs surpriza etapei a cincea, reușind cel mai mare rezultat din istoria clubului: 2-1 cu Rapid. Organizatorii n-au ținut cont de restricțiile antidepidemice in perioada starii de alerta, cand meciurile se disputa fara spectatori. Pe transmisia…

- Astazi, incepand cu ora 11:00, se disputa primele 7 partide din runda cu numarul 3 a ligii secunde. Conform noului sistem competițional, Csikszereda va sta in runda cu numarul 3. live de la 11:00 » Aerostar Bacau - CSM Reșița Click AICI pentru live și statistici live de la 11:00 » Metaloglobus - Concordia…

- Universitatea Cluj a câștigat, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, partida disputata împotriva echipei Aerostar Bacau, în prima etapa a Ligii a II-a.Golul a fost marcat de Dorin Goga, în minutul 60.Rezultatele înregistrate în aceasta etapa:Comuna…

- Formatia Universitatea Cluj a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Aerostar Bacau, in prima etapa a Ligii a II-a, potrivit news.ro.Citește și: Raluca Turcan ii raspunde prin ricoșeu lui Rareș Bogdan: 'Vedem demagogie și oportunism politic' Unicul gol al meciului a fost…