Stiri pe aceeasi tema

- Clasament 1.Dunarea Calarasi 29 22 5 2 59-19 71 2.Hermannstadt Sibiu 29 20 8 1 49-11 68 3.Chindia Targoviste 29 17 7 5 59-22 58 4.FC Arges 29 15 7 7 45/27 52 5.Acad Clinceni 29 14 8 7 49-37 50 6.CS Afumati 29 14 7 8 38-24 49 7.Poli Timisoara…

- Chindia Targoviște, ocupanta locului al 3-lea in clasamentul ligii secunde, a fost invinsa joi pe terenul Daciei Unirea Braila, intr-un meci din cadrul etapei a 28-a. Joi, 5 aprilie 17:00 Sportul Snagov – FC Arges 1-2 17:00 Dacia Unirea Braila – Chindia Targoviste 1-0 Vineri, 6 aprilie 11:00 Ripensia…

- Clasament 1.Dunarea Calarasi 26 19 5 2 52-18 62 2.Hermannstadt Sibiu 26 17 8 1 41-11 59 3.Chindia Targoviste 26 16 7 3 54-17 55 4.Acad Clinceni 26 13 7 6 42-32 46 5.CS Afumati 26 13 6 7 34-20 45 6.FC Arges 26 12 7 7 38-24 43 7.ASU Poli 26 12…

- Liga a 2-a, etapa a 23-a (restanța). Liderul, meci greu in deplasare. Program și clasament. Etapa a 23-a din Liga a 2-a debuteaza, marți, cu meciul dintre Chindia Targoviște și Știința Miroslava. Daca liderul Dunarea Calarași are meci dgreu, miercuri, in deplasare cu CS Balotești, echipa de pe locul…

- Etapa cu numarul 25 din Liga a 2-a debuteaza astazi, cu 5 partide extrem de interesante. live Academica Clinceni - Miroslava 0-0live Baloteși - UTA Arad 0-0live FC Argeș - Ripsensia Timișoara 0-0live Metaloglobus - Foresta Suceava 0-0 live de la 12:00 Dunarea Calarași - Sportul Snagov Capul de afiș…

- ACUM au loc patru meciuri din Liga a 2-a, incepute la ora 11:00. De la ora 12:30, vor incepe alte doua partide. Chindia Targoviște, locul 3, va juca pe terenul celor de la Foresta, locul 16. Pandurii, locul 18, primește vizita celor de la CS Mioveni, locul 9. De la ora 12:30, liderul Dunarea Calarași…

- Rezultate: Foresta Suceava – Dacia Unirea Braila 1-0, Stiinta Miroslava – FC Arges 2-3, Pandurii Tg Jiu – Melaloglobus Bucuresti 1-0, AFC UTA – Academica Clinceni 1-3, Sportul Snagov – Ripensia Timisoara 1-1, ASU Poli Timisoara – Chindia Targoviste 1-2, CS Afumati – CS Balotesti 4-1, Dunarea Calarasi…