Stiri pe aceeasi tema

- Napoli a umilit-o pe Juventus in derby-ul de titlu din Serie A și a pus o diferența de 10 puncte intre ea și rivala din Italia. Meciul era de o importanța deosebita pentru cele doua echipe, iar formația napoletana a tranșat hotarat soarta meciului. Cu un Victor Osimhen in mare forma, napoletanii s-au…

- Erling Haaland a revenit in forta pentru Manchester City, marcand dupa doar 9 minute in partida cu Liverpool. Starul norvegian isi continua forma de vis, chiar daca nu a fost prezent la Campionatul Mondial care s-a incheiat recent. Erling Haaland a deschis scorul in partida din Cupa Ligii Angliei. Manchester…

- Manchester City – Liverpool 3-2. Guardiola a castigat duelul cu Jurgen Klopp, iar Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii. Erling Haaland a avut nevoie de numai9 minute sa inscrie. Liverpool a egalat prin reusita lui Carvalho. City a preluat conducerea dupa golul lui Mahrez,…

- A fost „ploaie” de goluri in Europa! Juventus – Lazio 3-0, in meciul zilei din Serie A! PSG a rapus Auxerre cu 5-0, in Ligue 1. In Premier League, Manchester United a obținut o victorie in minutul 90+3. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, au fost LIVE TEXT pe AS.ro. Tot…

- In ultimul weekend dinainte de startul Campionatului Mondial din Qatar, sambata a adus o zi plina de fotbal in Premier League, Liverpool si Manchester City oferind spectacol. Napoli si Bayern Munchen evolueaza si ele in Italia, respectiv Germania. Cele mai importante faze ale zilei sunt pe www.as.ro!…

- A fost zi plina de derby-uri in Europa! Ziua a inceput cu confruntarea Chelsea – Arsenal 0-1. Spectacolul din Premier League a continuat cu Tottenham – Liverpool 1-2. In Italia, etapa a fost de-a dreptul nebuna: Roma – Lazio și Juventus – Inter s-au jucat in aceeasi zi. Toate rezultatele le gasiti in…

- A fost spectacol in Europa. Chelsea – Manchester United, capul de afis al zilei, s-a terminat la egalitate, scor 1-1, dupa ce Casemiro a marcat in minutul 90+4. A fost show si in Real Madrid – Sevilla. Tot azi, Dortmund si Bayern au obtinut victorii clare in Bundesliga. Dortmund a invins cu 5-0, iar…

- PSG – Marseille 1-0. Neymar a marcat golul victoriei, din pasa lui Mbappe! Tot astazi, Real Madrid a rapus Barcelona in El Clasico, cu 3-1. In Premier League, Liverpool a caștigat derby-ul cu Manchester City, scor 1-0, grație golului inscris de Mohamed Salah. Toate meciurile tari de astazi au fost transmise…