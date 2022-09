Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a incercat sa dea lovitura in ultimele zile ale perioadei de mercato din aceasta vara. Echipa lui Jurgen Klopp a oferit 100 de milioane de euro pentru Federico Valverde, de la Real Madrid. Federico Valverde a fost dorit pe Anfield in ultimele zile ale perioadei de transferuri. Englezii au…

- Ștefan Tarnovanu este unul dintre fotbaliștii care au acceptat provocarea playsport.ro și a povestit cum a fost prima zi de școala. A trimis chiar și o fotografie, din care vede foarte lesne ca era destul de inalt inca de pe atunci. Acum are 1,97 și este titular la FCSB. Fanii ii spun „Gulliver”, iar…

- Everton a remizat pe „Elland Road”, 1-1 in compania lui Leeds United, in etapa cu numarul 5 din Premier League. La final, un fan venit de la Liverpool pentru a o vedea pe Everton și-a intalnit idolul, pe Gordon...

- Real Madrid - Eintracht Frankfurt, Supercupa Europei, se joaca in aceasta seara, de la ora 22:00. Partida de la Helsinki va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1. Real Madrid este caștigatoarea Champions League in sezonul 2021/2022, cu o victorie la limita,…

- FCSB ar fi primit o oferta de doua milioane de euro pentru Ștefan Tarnovanu (22 de ani), portarul titular al echipei. Patronul Gigi Becali susține insa ca a refuzat, deoarece vrea 20 de milioane de euro in schimbul internaționalului de tineret. Becali a refuzat doua milioane de euro pentru Tarnovanu:…

- Helmuth Duckadam (63 de ani), legendarul portar al Stelei, nu crede ca FCSB a primit o oferta de 5 milioane de euro pentru Darius Olaru, așa cum susține patronul Gigi Becali. Intr-o intervenție la TV, finanțatorul de la FCSB a recunoscut ca are o oferta de 5 milioane de euro pentru Olaru, dar iși dorește…

- Cristiano Ronaldo, 37 de ani, a primit o oferta incredibila din Arabia Saudita: 250 de milioane de euro salariu pentru doua sezoane, Manchester United urmand sa primeasca 30 de milioane și agentul sau Jorge Mendes inca 20. Cristiano Ronaldo mai are un an de contract la Manchester, noul manager, Erik…

- Darwin Nunez (23 de ani), atacantul adus de Liverpool in aceasta vara pentru 100 de milioane de euro, a avut un debut nefericit in tricoul „cormoranilor”. Marți, Liverpool și Manchester United au disputat un amical in India, incheiat cu victoria „diavolilor”, scor 4-0. A fost primul meci al uruguayanului…