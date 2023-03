Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a luat o opțiune serioasa pentru calificarea in sferturile UEFA Champions League dupa victoria de pe Anfield Road cu Liverpool (5-2), iar Karim Benzema a intrat in istorie dupa ce a marcat in Anglia.

- Optimile continua in Champions League, iar marți avem parte de “finala” din aceasta faza a competiției. Meciul zilei se disputa intre Liverpool și Real Madrid, iar cormoranii au cea mai mare cota din lume la Mozzart Bet! Liverpool – Real Madrid (ora 22:00) cota 2.45 Reeditarea finale din sezonul trecut…

- Liga Campionilor continua in aceasta saptamana cu meciuri din prima mansa a optimilor de finala. Astazi se joaca: Eintract Frankfurt (Germania) – Napoli (Italia); Liverpool (Anglia) – Real Madrid (Spania), acesta din urma fiind arbitrat de o brigada din Romania, cu Istvan Kovacs la centru. Citește și:…

- Liverpool și Real Madrid, finalistele sezonului trecut din Liga Campionilor, se infrunta acum in optimi. Iar centrul va fi condus de Istvan Kovacs. Liverpool - Real Madrid este programat de la ora 22:00. Meciul e liveTEXT pe GSP. ...

- Victor Osimhen (24 de ani) și Khvicha Kvaratskhelia (22), atacantii lui Napoli, fac un cuplu de speriat in Italia și vor sa cucereasca și Europa. Nigerianul, golgheterul la zi, e dorit de Manchester United, și gruzinul, cel mai bun pasator, este curtat de Liverpool și Tottenham. Evadata la 15 puncte…

- Istvan Kovacs (38 de ani) a fost delegat la meciul Liverpool - Real Madrid, din turul optimilor de finala in Champions League. Liverpool - Real Madrid se joaca pe 21 februarie, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Istvan Kovacs…

- Liverpool pregatește deja sezonul viitor. Sunt așteptați Jude Bellingham (19 ani), Matheus Nunes (24) și Teun Koopmeiners (24), insa și lista plecarilor e consistenta: Oxlade-Chamberlain (29), Naby Keita (27), Firmino (31), Milner (37) și Matip (31). De pe locul 9 in clasamentul Premier League, la 21…

- Astazi este duminica derby-urilor in Europa, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Manchester City - Chelsea (ora 18:30) cota 1.42 In Anglia, Premier League a lasat locul Cupei Angliei in acest weekend, iar capul de afiș este ținut de duelul dintre Manchester City și Chelsea. Cele doua…