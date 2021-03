Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint-Germain s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor, desi a remizat, scor 1-1, cu FC Barcelona, in returul optimilor. Pentru PSG a marcat Mbappe '30, iar pentru Barcelona a inscris Messi '37. In minutul 45+3, Lionel Messi a ratat un penalti, pentru prima oara in Liga Campionilor…

- In Liga Campionilor la fotbal, marți seara, de la ora 22.00, se disputa primele meciuri din manșa secunda a optimilor de finala . Borussia Dortmund-FC Sevilla, dupa ce in partida tur germanii au caștigat in deplasare cu 3-2 și Juventus Torino-FC Porto, in manșa I portughezii impunandu-se cu 2-1. Caștigatoarele…

- CS Minaur a obținut a doua victorie din aceasta ediție a EHF European League, trecand cu 30-27 (13-15) de echipa rusa Astrahanocka Astrahan, sambata, in etapa a patra din Grupa C. O victorie conturata in a doua repriza in fața unei echipei bune, care a facut deplasarea cu 13 jucatoare (3 portari), lucru…

- Argentinianul Lionel Messi a revenit in primul unsprezece al lui FC Barcelona, dupa o suspendare de doua meciuri, ajutandu-si echipa sa se califice in sferturile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, in urma victoriei la limita, cu scorul de 2-1, obtinuta miercuri seara pe terenul formatiei de liga…

FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei, dupa ce a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Rayo Vallecano, potrivit news.ro. Au marcat: Fran Garcia '63 / Messi '69 si De Jong '80.

- Dupa cum, probabil, cei mai mulți dintre voi știți deja, luni, 14 decembrie, in jurul orei 13:00, au fost anunțate duelurile din optimile Champions League ediția 2020/2021, așa cum au fost ele stabilite la tragerea la sorți de la Nyon. Barcelona vs. PSG și Atletico Madrid vs. Chelsea se numara printre…

