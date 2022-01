Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool s-a calificat, joi seara, in finala Cupei Ligii Angliei, dupa 2-0 in deplasare cu Arsenal. Turul de pe Anfield se incheiase indecis, 0-0, astfel ca totul s-a decis pe Emirates. In finala EFL Cup, Liverpool o va intalni pe Chelsea, care a trecut in semifinale de Tottenham (3-0 la general).…

- ​Arsenal Londra a cerut amânarea meciului cu Tottenham, programat duminica, în etapa a XXII-a din Premier League, din cauza numarului ridicat de jucatori infectati cu coronavirus în lot, informeaza lequipe.fr."Am facut acest pas fara tragere de inima, dar avem multi jucatori…

- Liverpool a anunțat în cursul zilei de miercuri ca meciul cu Arsenal din semifinalele Cupei Ligii Angliei la fotbal a fost amânat din cauza infectarilor multe cu Covid-19. De asemenea, cormoranii au mai precizat ca baza de pregatire a fost închisa temporar tot din cauza numarului…

- Sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei s-au incheiat miercuri seara cu meciurile Brentford – Chelsea, Liverpool – Leicester și Tottenham – Westham. Arsenal se calificase marți cu un categorig 5-1 impotriva lui Sunderland.

- Manchester City continua forma excelenta și a bifat a opta victorie consecutiva în Premier League: 4-0 vs Newcastle. Formația lui Pep Guardiola a profitat de pașii greșiți facuți în aceasta etapa (a XVIII-a) de principalele rivale (Liverpool și Chelsea) și s-a distanțat în fruntea…

- Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal Londra, a cerut sa fie clarificat numarul de cazuri pozitive la Covid-19 care duc la amânarea unui meci din Premier League, el precizând ca actualele reguli sunt ambigue, informeaza The Guardian.Meciul echipei Tottenham cu Brighton, care ar fi…

- Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Mikel Arteta, a cerut Premier League sa clarifice numarul de cazuri pozitive la covid-19 care duc la amanarea unui meci, el precizand ca actualele reguli sunt ambigue, informeaza The Guardian, potrivit news.ro. Meciul echipei Tottenham cu Brighton, care…

- Meciul dintre echipele Watford si Chelsea Londra (1-2), disputat miercuri seara in campionatul de fotbal al Angliei, a fost intrerupt timp de 35 de minute, in debutul primei reprize, dupa ce unuia dintre spectatori i s-a facut rau in tribune, informeaza AFP, citat de agerpres. Jocul era oprit, cu…