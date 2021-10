Stiri pe aceeasi tema

- „Umilința fara precedent!”, „Cainii, la cea mai rușinoasa infrangere din istorie in campionat!”, scrie Gazeta Sporturilor, dupa meciul dintre Dinamo și FSCB desfașurat duminica seara pe Arena Naționala din București. FCSB a obținut cea mai clara victorie din istoria infruntarilor directe cu Dinamo,…

- Formatia Liverpool a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Leeds United, intr-un meci contand pentru etapa a patra a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Salah ’20, Fabinho ’50 si Mane ‘90+2. Citește și: RAPORT BOMBA privind ASASINATUL…

- Dupa doua victorii in deplasare, SCM Zalau va sustine sambata primul meci oficial pe teren propriu din actualul sezon. Stadionul Municipal din Zalau va gazdui, incepand cu ora 17, un nou „episod” din „derby de Salaj”, un duel intre SCM Zalau si Sportul Simleu Silvaniei. Daca Zalaul are maximum de puncte…

- Jucatorii lui Chelsea au protestat la penalty-ul acordat lui Liverpool, urmat de eliminarea lui Reece James. In studio, Jamie Redknapp (ex-Liverpool) și Jimmy-Floyd Hasselbaink (ex-Chelsea) nu s-au pus de acord asupra „roșului”. Liverpool și Chelsea și-au imparțit punctele sambata, pe Anfield Road (1-1).…

- Liverpool - Chelsea se joaca ACUM, in runda #3 din Premier League. Meciul a inceput la 19:30, poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport 1. Ambele echipe au inceput perfect sezonul, cu doua victorii. Liverpool le-a invins fara emoții pe Norwich (3-0) și Burnely (2-0),…

- Derby-ul dintre Rapid și FCSB a avut parte de niște momente fierbinți, cand jucatorii celor 2 echipe s-au luat la bataie in timpul meciului. Toate detaliile despre Rapid - FCSB, AICI! Totul a pornit de la un duel intre Belu Iordache și Sorin Șerban. Cei doi fotbaliști s-au șicanat la o faza dupa care…

- FCSB a obținut o noua victorie pe teren propriu! Echipa antrenata de Dinu Todoran a trecut cu 2-1 de Gaz Metan, dupa un meci in care a ratat multe ocazii mari.Florin Tanase a deschis scorul dupa un penalty scos de Cordea, insa Matricardi a egalat pana la pauza. Roș-albaștrii au trimis in bara prin Tanase,…

- Reprezentativa Italiei s-a calificat in finala Euro-2020, dupa ce a invins, marti, pe Wembley, selectionata , Spaniei, scor 4-2, in urma loviturilor de departajare, in semifinalele competitiei. La finalul celor 90 de minute de joc si a prelungirilor, scorul a fost egal, 1-1. Pentru…