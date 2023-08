Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a caștigat un amical spectaculos cu Liverpool, disputat in Singapore, scor 4-3. Aflat la al treilea meci pentru „cormorani”, mijlocașul maghiar Dominik Szoboszlai a purtat un tricou pe care numele i-a fost scris greșit, „Szosbozlai”. Stadionul Național din Kallang, Singapore, a fost martorul…

- CSM Unirea Alba Iulia a caștigat primul amical, 2-1 (1-0) cu Ciucaș Tarlungeni, goluri Cl. Morariu și Fetița CS Municipal Unirea Alba Iulia a repurtat prima victorie in aceasta vara, 2-1 (1-0), in al doilea joc de pregatire, cu Ciucaș Tarlungeni (Brașov, proaspat promovata in Liga 3). In anteriorul…

- FOTO-VIDEO: Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia 3-2 (1-2), intr-un amical spectaculos! Gazdele, a 3-a victorie, studenții – continua cautarile Interesant joc de verificare pe “Arena Cugir”, Metalurgistul Cugir – CS Universitatea Alba Iulia, scor 3-2 (1-2), cu gazdele care au repurtat a 3-a victorie…

- Arsenal a caștigat cu Barcelona, scor 5-3, intr-un meci amical de lux disputat in Los Angeles, pe SoFi Stadium. Vicecampioana Angliei și campioana Spaniei se pregatesc in SUA pentru noul sezon, iar cele doua echipe nu s-au dat in spate de la nimic. Catalanii au deschis scorul rapid, in minutul 7, prin…

- Intr-un amical disputat in aceasta dimineața la Pasadena, Los Angeles, Real Madrid a invins-o pe AC Milan, scor 3-2, dupa ce italienii au condus cu 2-0 la pauza. Amical spectaculos la Pasadena, cu peste 70.000 de oameni in tribunele stadionului „Rose Bowl”. AC Milan, locul 4 in ultimul sezon de Serie…

- Intr-un an și jumatate de cand Banca Centrala a Chinei a lansat pe piața yuanul digital, s-au inregistrat tranzacții in valoare de aproape 250 de miliarde de dolari, a susținut guvernatorul bancii centrale a țarii.Pe 19 iulie, guvernatorul Bancii Populare din China, Yi Gang, a declarat la o conferința…

- Sadio Mane (31 de ani) poate pleca de la Bayern Munchen, dupa doar un sezon petrecut din momentul transferului de la Liverpool. Dupa aducerile lui Eduoard Mendy (Chelsea) și Robert Firmino (Liverpool), clubul Al-Ahli vrea sa mai dea o lovitura in aceasta vara. Este vorba despre Sadio Mane, fotbalist…

- Antrenorul formației Manchester City, Pep Guardiola, a fost fericit dupa cucerirea trofeului Ligii Campionilor, in detrimentul italienilor de la Inter Milano. Acesta a facut și o gluma la adresa lui Real Madrid, clubul cu cele mai multe trofee caștigate in materie de Liga Campionilor, 14. „Ma simt implinit,…