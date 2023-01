Stiri pe aceeasi tema

- Darwin Nunez a fost aparat de Alan Shearer, cel mai bun marcator din istoria Premier League. Atacantul lui Liverpool a fost transferat de la Benfica, vara trecuta, pentru 75 de milioane de euro. Deși mutarea a produs mult entuziasm pentru fanii „cormoranilor”, Nunez a avut evoluții oscilante. Darwin…

- Joao Felix, debut horror in tricoul lui Chelsea! Portughezul a avut o intrare criminala in a doua repriza a meciului Fulham – Chelsea și a primit roșu direct. Adus sub forma de imprumut pe Stamford Bridge, Joao Felix nu a reușit sa rezolve problemele din atacul londonezilor. Ba mai mult, tanarul portughez…

- Zlatan Ibrahimovic și-a schimbat look-ul, iar videoclipul postat a facut furori in mediul online. Atacantul suedez de la AC Milan, ajuns la 41 de ani, continua sa se antreneze ca in prima tinerețe. „Ibra” s-a operat la genunchi in luna mai a anului trecut și n-a mai jucat de atunci. Totuși, suedezul…

- Antrenorul celor de la Benfica, germanul Roger Schmidt, s-a aratat foarte enervat de incercarile lui Chelsea de a-l transfera pe mijlocasul Enzo Fernandez, devenit recent campion mondial cu Argentina. „Exista un club care il vrea pe jucatorul nostru. Stie ca nu vrem sa-l vindem si ca nu poate sa-l…

- Luis Suarez a semnat cu Gremio Porto Alegre. Fostul atacant de la Liverpool si Barcelona va juca in urmatorii 2 ani pentru formatia din Brazilia. Luis Suarez a fost prezentat oficial de brazilieni in ultimele ore din 2022. Suarez este un dintre cei mai buni atacanti din ultimii ani in fotbalul mondial.…

- Pep Guardiola a ieșit la atac, extrem de furios din cauza programului incarcat al echipei sale. Managerul lui Manchester City i-a criticat public pe șefii fotbalului, pe care i-a descris ironic drept “creierele mari”. Manchester City va juca impotriva lui Liverpool pe 22 decembrie, in optimile Cupei…

- Gareth Southgate se afla aproape de desparțirea de naționala Angliei. Contractul selecționerului de 52 de ani expira abia in iarna anului 2024, dar eliminarea in sferturile Campionatului Mondial din Qatar s-ar putea dovedi decisiva in privința viitorului sau. O discuție finala intre Southgate și Federația…

- Iese Cristiano Ronaldo, intra Roberto Firmino! Al Nassr vrea sa dea lovitura cu starul lui Liverpool, dupa ce l-a ratat pe CR7. Anunțul rasunator a fost facut de mirror.co.uk. Firmino va intra in ultimele 6 luni de contract cu clubul de pe Anfield, iar oficialii din Arabia Saudita ii pregatesc deja…