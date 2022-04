Stiri pe aceeasi tema

- Marți incepe returul sferturilor Ligii Campionilor, infruntandu-se Real Madrid și Chelsea, respectiv Bayern Munchen și Villarreal. Echipele spaniole sunt favorite dupa victoriile obținute in prima manșa.​

- Echipele spaniole au fost caștigatoarele serii de ieri, in turul sferturilor de finala ale UEFA Champions League. Villareal a produs surpriza turului sferturilor de finala ale UEFA Champions League, dupa ce a invins, pe teren propriu, Bayern Munchen, cu scorul de 1 – 0. Reușita a fost semnata de Danjuma,…

- Chelsea și Real Madrid se intalnesc azi, de la 22:00, in prima manșa din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Ibericii vin la Londra fara antrenorul principal, Carlo Ancelotti fiind in continuare pozitiv la coronavirus, dar cu pofta de revanșa dupa ce s-a intamplat in sezonul precedent. Chelsea…

- Cea mai puternica intrecere intercluburi de fotbal din Europa (și nu numai) se afla inainte de faza sferturilor de finala. In prima manșa, marți, 5 aprilie, de la ora 22:00, la Lisabona, Benfica iși masoara forțele cu o putere a continentului, Liverpool, urmand ca formația calificata sa se decida in…

- Astazi, incepand cu ora 13:00 in Romania, va avea loc tragerea la sorți pentru sferturile Champions League. Evenimentul va putea fi urmarit live pe GSP.ro. Cele 8 echipe din sferturi sunt Atletico Madrid, Bayern Munchen, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid și Villarreal. In aceasta…

- Juventus a pierdut acasa cu Villareal, 0-3 (1-4 la general), și a fost eliminata din „optimile” Champions League, pentru al treilea an consecutiv. Dupa aceasta umilința, presa din Italia nu a avut mila de echipa lui Masssimiliano Allegri. Toate echipele calificate in „sferturi”: Bayern, Manchester City,…

- Thomas Tuchel, 48 de ani, antrenorul lui Chelsea, a devenit miercuri seara antrenorul cu cele mai multe victorii obținute in primele 50 de meciuri din Champions League! Chelsea s-a impus și in deplasarea de la Lille, scor 2-1, in returul „optimilor” Ligii și merge mai departe cu 4-1 la general.Toate…

- Nu putem discuta Paris SG - Real Madrid fara cazul național Tavi Popescu Printre ciudațeniile ultimei etape din Liga Campionilor - Inter- Liverpool 1-0 pe Anfield, cu posesie 58-42 pentru Klopp și 3 bare, cu Real-Paris SG-Real 3-1, dar posesie 52-48 pentru nefericitul Pochettino și un Messi al doilea…