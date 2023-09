Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea și Karolina Muchova sunt rivale in sferturile de finala la US Open 2023 și vor intra pe teren miercuri, la 2 dimineața, ora Romaniei, acesta fiind primul meci din sesiunea de seara. Sorana s-a calificat pentru prima data in cariera sa in sferturile de finala de la US Open, insa urmatorul…

- FCSB și Dinamo se intalnesc in etapa a doua din SuperLiga, sambata, dupa o așteptare care a durat mai bine de un an („cainii” au evoluat in Liga 2). Meciul de pe Stadionul Arcul de Triumf incepe de la ora 21:30 și este transmis in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Iga Swiatek (1 WTA, 22 de ani, Polonia) o va infrunta ACUM pe Karolina Muchova (43 WTA , 26 de ani, Cehia) in finala feminina de la Roland Garros 2023. Partida a inceput la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. ...

- Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) și Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) se infrunta acum in prima semifinala de la Roland Garros 2023. Meciul a inceput la ora 16:03, e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Eurosport 2. In a doua semifinala, imediat dupa duelul Djokovic - Alcaraz, se vor infrunta Casper…

- Iga Swiatek (22 de ani, numarul 1 WTA) o infrunta astazi, dupa ora 17:30, pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (27 de ani, numprul 14 WTA), in a doua semifinala a zilei a turneului de la Roland Garros. Partida va fi live pe GSP.ro și televizata pe Eurosport 1. In cealalta semifinala a turneului de la…