Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de startul Roland Garros, specialiștii lansau trei nume pentru a disputa finala din data de 9 iunie: Alexander Zverev / Novak Djokovic de pe partea superioara de tablou și Carlos Alcaraz de pe cea inferioara. Ultimul act de duminica de pe Philippe Chatrier ii va aduce fața in fața pe Sascha…

- In absența ”Regelui” Rafael Nadal și a liderului mondial Novak Djokovic, pentru coroana suprema de la Roland Garros au ajuns sa se lupte Carlos Alcaraz și Alexander Zverev, doi jucatori care n-au mai fost vreodata in aceasta faza a turneului de la Paris. Finala masculina a Grand Slam-ului din capitala…

- Alexander Zverev a trecut vineri seara de Casper Ruud, al șaptelea favorit, cu 2-6, 6-2, 6-4, 6-2, și s-a calificat in finala de la Roland Garros, unde il va infrunta pe Carlos Alcaraz pentru un prim titlu de Grand Slam.

- ​Carlos Alcaraz este primul finalist al ediției din acest an a Roland Garros. Ibericul a obținut calificarea in finala turneului Roland Garros, dupa ce l-a invins in cinci seturi pe Jannik Sinner, scor 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3. A fost a șasea victorie a lui Carlos Alcaraz in duelurile cu Jannik Sinner…

- Neamțul Alexander Zverev, al patrulea favorit, s-a calificat vineri, 7 iunie 2024, in marea finala de la Roland Garros programata duminica, 9 iunie, la Paris. Germanul l-a invins pe dublul finalist, Casper Ruud, in patru seturi, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-4, 6-2.

- Alexander Zverev (27 de ani, 4 ATP) s-a calificat in a doua finala de Mare Șlem a carierei, dupa ce a trecut de Casper Ruud (25 de ani, 7 ATP) cu 2-6, 6-2, 6-4, 6-2. Germanul il va intalni duminica pe Carlos Alcaraz, ambii aflați pentru prima oara in ultimul act de la Paris. Alexander Zverev va juca…

- Alexander Zverev, campionul olimpic en titre, s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros. El l-a invins in trei seturi, scor 6-4, 7-6 (7/5), 6-4, pe australianul Alex de Minaur, intr-o partida disputata miercuri seara. Zverev, numarul 4 mondial, a obtinut cu aceasta ocazie…

- Spaniolul Rafael Nadal, loc 276 ATP și cel mai mare nume din istoria turneului de la Roland Garros, a avut parte de o tragere foarte grea in primul tur pe zgura de la Paris. De 14 ori campion la Roland Garros, Rafael Nadal il va infrunta in primul meci pe Alexander Zverev, numarul 4 ATP și proaspat…