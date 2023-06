Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Spania cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European U21. Jovan Markovic a declarat, in conferinta de presa de dupa infrangerea cu Spania, ca el si colegii sai trebuie sa uite…

- Romania va gazdui alaturi de Georgia, in perioada 21 iunie – 8 iulie, Campionatul European U21. Tricolorii fac parte din Grupa B si vor intalni Spania, Ucraina si Croatia. Toate meciurile Romaniei se vor disputa pe Stadionul Steaua, in BucurestiFrf,.ro, prezinta detalii despre primul adversar pe…

- Naționala Romaniei infrunta Elveția luni de la ora 21:45 pe stadionul Swissporarena din Lucerna, in preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Tricolorii vin dupa o remiza grea cu selecționata din Kosovo (0-0). Partida este transmisa in format LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Prima TV.

- Pentru naționala Romaniei a venit ziua testului cu Elveția, naționala care conduce grupa de calificare la Euro 2024. Meciul de la Lucerna va incepe la ora 21:45 și va fi LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Croația și Spania se intalnesc duminica in cea de-a treia finala a Ligii Națiunilor de la inființare, intr-un meci care are toate șansele sa ofere mult spectacol. Partida este transmisa LiveBlog de HotNews.ro.

- Selecționerul Emil Sandoi a nominalizat joi cei 23 de jucatori din lotul Romaniei pentru Campionatul European U21. Naționala Romaniei U21 va participa in perioada 21-27 iunie la faza grupelor a Campionatului European U21, gazduit de Romania și Georgia.Tricolorii fac parte din Grupa B și vor intalni…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei, condusa de Emil Sandoi, va participa in perioada 21 iunie – 8 iulie la Campionatul European U21, turneu final gazduit de Romania si Georgia, intre 21 iunie si 8 iulie. Reprezentativa noastra face parte din Grupa B, alaturi de Spania, Ucraina si Croatia. Tricolorii…

- FCSB o intalnește luni seara pe Sepsi Sfantu Gheorghe in cadrul etapei cu numarul 7 din play-off-ul SuperLiga. Echipa pregatita de Elias Charalambous are nevoie de victorie pentru a ramane aproape de liderul Farul Constanța. Partida este transmisa in format LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe Digi…