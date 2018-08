LIVE Ziua marelui protest antiPSD: Dancila are prajitura cu dedicatie, protestatarii flutura steaguri prin Capitala (Foto si Video)

Romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE sunt asteptati, vineri, in fata sediului Guvernului, la un protest la care si-au anuntat participarea si cei plecati la munca in strainatate.



Premierul Dancila si alti cativa ministri sunt in concediu, la Palatul Victoria ramanand doar inlocuitorii lor. Sedinta saptamanala de guvern a fost anulata.



In avanpremiera mitingului de azi, caravanele cu romanii veniti din diaspora au traversat joi tara in drumul lor spre Capitala, fiind intampinate cu aplauze si steaguri in locurile in care au poposit. Coloanele s-au marit in drum spre Bucuresti.



