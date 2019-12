Stiri pe aceeasi tema

- In Moldova, Klaus Iohannis a castigat al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale in toate judetele. In ceea ce priveste prezenta la urne, in Moldova s-a inregistrat o participare sub media la nivel national. Dupa numararea voturilor din toate sectiile, in judetul Iasi, Klaus Iohannis…

- A fost promulgata legea care prevede ca numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant este in medie 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar, 25 de ore pe saptamana la invatamantul gimnazial si in 30 de ore pe saptamana la invatamantul liceal.

- Trei cadre didactice de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani au participat luna aceasta, la cursul „Metode creative de predare și invațare pentru reducerea abandonului timpuriu al școlii intr-o societate bazata pe invațare pe tot parcursul vieții”. Cursul face parte din proiectul „Implica-ma…

- Masura reducerii numarului de ore pentru invatamantul preuniversitar va aduce, aparent, beneficii elevilor, insa cu pretul concedierii unui numar de aproximativ 25.000 de cadre didactice, arata Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). Potrivit sindicalistilor, masura poate fi utila, insa…

- Peste 70 de elevi si cadre didactice au participat recent la „Marsul pentru sanatate", organizat de Centrul Scolar de Educatie Incluziva (CSEI) „Sf. Andrei" din Gura Humorului, activitate care se incadreaza in calendarul ECO – „Sanatate, stil de viata ...

- Datele facute publice de Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati arata ca 3,3 elevi dintr-o mie au fost depistati cu probleme (paraziti sau boli transmisibile), asa ca au fost trimisi sa se trateze si au inceput scoala mai tarziu.

- Ziua Mondiala a Educatiei a fost un prilej de bucurie pentru 145de elevi premianti si 79 de cadre didactice. Dumitrel si Dorin Nistor au pus mana de la mana si i-au premiat! Efortul financiar s-a impartit aproape egal , 16.000 contributia Municipiului Sebes si 13.000 dati de catre Consiliul Judetean.A…

- Adriana-Mihaela Fieraru, copila de 11 ani ucisa cu bestialitate de un pedofil olandez, era considerata un elev model. Fosta sa invatatoare, care este si directoarea unitatii scolare unde invata fata, spune ca ea participa cu placere la toate proiectele derulate de cadrele didactice.