- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| „HRISTOS a INVIAT!”: Slujba de Inviere de la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia Spre deosebire de alți ani, cand mii de credinciosi se adunau pentru a lua Lumina Sfanta, la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, anul acesta vor urmarii slujba de Inviere pe internet sau la…

- Anul acesta, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Credincioșii pot urmari slujba la televizor sau online. Libertatea va transmite slujba de Inviere de la Patriarhie, oficiata de Patriahul Daniel.Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns sambata in…

- Anul acesta, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Credincioșii pot urmari slujba la televizor sau online. Libertatea va transmite slujba de Inviere de la Patriarhie, oficiata de Patriahul Daniel, incepand cu ora 23:30.Masurile drastice de sarbatorilor…

- Lumina Sfanta s-a aprins la ora 13.50 in Biserica Mormantului Sfant din Ierusalim, de unde a fost trimisa in țari din intreaga lume, inclusiv in Romania. Sfanta Lumina de la Ierusalim este considerata cea mai clara dovada a dreptei credințe, cea mai evidența dintre minunile creștine care se petrec…

- In Sambata Mare, inainte de miezul noptii, incepe slujba Invierii Domnului. La inceperea Vecerniei Invierii, in biserica este intuneric deplin. La miezul noptii, preotul ia lumina de la candela de pe Sfantul Altar si o da mai departe, zicand de trei ori: "Veniti de luati lumina!". Apoi, preotul…

- Medicul Cristina Hrustovici transmite un mesaj puternic din focarul de la Suceava pentru romani care vor sa iasa din casa in noaptea de Inviere. Doctorul este revoltat de acordul dintre Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa Romana și acuza ”un calcul politic”. ”Acum o saptamana, de Pastele catolic,…

- Mesajul a fost postat pe Facebook de catre Cristina Hrustovici, medic primar in chirurgie pediatrica la Spitalul Județean Suceava. Medicul acuza autoritațile ca au cedat in fața insistențelor BOR, iar polițiștii in loc sa se ocupe de restricționarea traficului, vor duce lumina din bloc in bloc. …

- Cum vom primi Lumina Invierii in acest an? Unde vedem Deniile și Slujba de Inviere? Ce trebuie sa facem și ce sa nu facem in Saptamana Mare? Sfaturi de la parintele Vasile Ioana, in direct la Interviurile Libertatea.Parintele Vasile Ioana, preot paroh la Biserica Sfantul Nicolae Dintr-o Zi din București…