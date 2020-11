Stiri pe aceeasi tema

- Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de Covid–19 pentru perioada 30.10.2020 – 12.11.2020 la nivelul localitaților Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Ocna Mureș, Ciugud, Cricau, Salciua și Sancel și Bucerdea Granoasa, Doștat, Ighiu, Saliștea și Unirea, vor fi luate mai multe masuri, pentru prevenirea…

- COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA ALBA HOTARAREA nr. 60 din 12.11.2020 privind aprobarea trecerii pe scenariul 3 (roșu) la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Ținand seama de: – Adresa nr. A 4166/11.11.2020 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia prin…

- Ziarul Unirea Școala exclusiv in ONLINE, evenimentele private INTERZISE, iar barurile se inchid in Blaj, Abrud, Teiuș și inca 10 localitați din județul Alba. Hotararea CJSU Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de Covid–19 pentru perioada 23.10.2020 – 05.11.2020, la nivelul tuturor unitaților…

- Orașul Gherla va intra in carantina de vineri, conform unei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Cluj.Rata incidenței cazurilor din ultimele 14 zile din Gherla a ajuns luni, doi noiembrie, la 8,05 la mie. In Dej, rata este de 7,64 la mia de locuitori, dar acest oraș nu va fi inchis.Ședința…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Nicolae Albu, prefectul de Alba, declarații in urma CJSU, dupa inregistrarea a 118 cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore Nicolae Albu, prefectul județului Alba, susține o conferința de presa, in urma intrunirii, intr-o ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru…

- Ziarul Unirea Astazi: Ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, in contextul exploziei de noi infectari cu COVID-19. Se va decide ce masuri vor fi luate In contextul exploziei de noi infectari la nivelul județului, in cursul zilei de miercuri, 7 octombrie, Comitetul Județean pentru…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivelul județului Cluj, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ. Prin urmare, astazi, 22 septembrie 2020, in conformitate cu datele…

- Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca noul record de imbolnaviri cu coronavirus in ultimele 24 de ore din Romania arata ca situația nu este sub control, deși in zilele precedente numarul cazurilor noi era in scadere."Acest lucru arata ca situația nu este sub…