Stiri pe aceeasi tema

- Marsul „Pedalam pentru Romania“ a ajuns la Alba Iulia. Aproximativ 250 de biciclisti amatori din toata țara s-au alaturat celui mai mare mars pe bicicleta dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire. Aproape 250 de bicicliști amatori au plecat marti, 26 iunie, din patru orașe tradiționale (Iasi, Timisoara,…

- Aproximativ 250 de biciclisti au plecat din Bucuresti, Iasi, Timisoara si Drobeta Turnu Severin, pentru a se reuni la Alba Iulia, in cadrul celui mai mare mars pe bicicleta dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire, intitulat „Pedalam pentru Romania”. La primii kilometri ai coloanei ce pleaca din…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la marsul "Pedalam pentru Romania” dedicat Centenarului Marii Uniri. El va insoti coloana de biciclisti din Bucuresti pe o portiune de drum. Aproximativ 250 de biciclisti pleaca din Bucuresti, Iasi, Timisoara si Drobeta Turnu Severin, pentru a se reuni la…

- Aproximativ 250 de biciclisti pleaca marti din Bucuresti, Iasi, Timisoara si Drobeta Turnu Severin, pentru a se reuni la Alba Iulia, in cadrul celui mai mare mars pe bicicleta dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire, intitulat „Pedalam pentru Romania”. Cicliștilor din București li se alatura la…

- Aproximativ 250 de biciclisti pleaca marti din Bucuresti, Iasi, Timisoara si Drobeta Turnu Severin, pentru a se reuni la Alba Iulia, in cadrul celui mai mare mars pe bicicleta dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire, intitulat „Pedalam pentru Romania” (news.ro)."Aproape 250 de biciclisti…

- Aproape 250 de biciclisti amatori vor pleca marti din Bucuresti, Timisoara, Iasi si Drobeta Turnu Severin pana la Alba Iulia, intr-un mars dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire, potrivit unui comunicat al Asociatiei ‘Cu Bicicleta Departe’. ‘Aproape 250 de biciclisti amatori vor pleca in 26 iunie…

- Aproape 250 de biciclisti amatori vor pleca marti din Bucuresti, Timisoara, Iasi si Drobeta Turnu Severin pana la Alba Iulia, intr-un mars dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire, potrivit unui comunicat al Asociatiei "Cu Bicicleta Departe". "Aproape 250 de biciclisti amatori vor pleca…

- Șefa Administratiei Nationale, Elena Mateescu, a prezentat la Romania TV cum vor fi cele trei luni de vara.”Pentru prima luna a verii, anticipam valori medii lunare a temperaturilor mai ridicate decat in mod obisnuit. In sud-est, sud si vest si in rest valori normale. Observam o tendinta de cantitati…