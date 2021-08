Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Roman ”Apulum”, unul dintre cele mai așteptate evenimente din Alba Iulia, are loc la acest sfarșit de saptamana. Programul cuprinde momente spectaculoase de reenactment, dar și expoziții, prezentari de carte, tururi ghidate ale fostului castru roman, conferințe științifice și chiar o parada…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 500 de posturi disponibile in Aiud, Alba Iulia, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș LOCURI de MUNCA in județul Alba: 500 de posturi disponibile in Aiud, Alba Iulia, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro,…

- In perioada 27-29 august, la Alba Iulia se desfașoara a opta ediție a Festivalului Roman Apulum: Fondarea”. Vor fi parade cu ”daci” și ”romani”, lupte cu gladiatori, tabere antice, targ de sclavi, pentatlon dacic, dansuri antice, parada cu torțe. Festivalul de reenactment istoric revine la Alba Iulia,…

- Un detasament din cadrul Batalionului 136 Geniu ”Apulum” din Alba-Iulia, compus din 15 militari si 3 mijloace tehnice, condus de capitanul Marcu Daniel, actioneaza in localitatea Ocolis din judetul Alba pentru sprijinirea populatiei puternic afectate de fenomenele meteo extreme din ultima perioada.…

- Dupa un an in care evenimentele culturale au fost puse pe pauza, va invit, in ultimul weekend din luna august, sa fiți prezenți la Alba Iulia, in Cetatea Alba Carolina, pentru a calatori in timp, catre perioada antica a orașului, prin intermediul Festivalului Roman Apulum. Fondarea anticului Apulum,…

- Dupa aproape un an și jumatate de pauza revine la Alba Iulia indragitul Festival Roman Apulum, cu ediția a VIII-a, care va avea loc intre 27 și 29 august. „Dupa un an in care evenimentele culturale au fost puse pe pauza, va invit, in ultimul weekend din luna august, sa fiți prezenți la Alba Iulia, in…

- Spectacolele de reconstituire istorica ( luptele dintre daci și romani) revin la Alba Iulia, vineri seara. Este prima reprezentanție de dupa pauza impusa de restricțiile legate de pandemia de COVID. Spectacolul are loc in fața Porții a IV-a, a Cetații Alba Carolina. Evenimentul se va desfașura de acum…

- Miercuri, 9 iunie, in contextul activitaților dedicate sarbatoririi a 162 de ani de la inființarea Armei Geniu, Batalionul 136 Geniu „Apulum” a primit vizita studenților geniști din anul I de la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, carora li s-au alaturat elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai…