- Aproximativ 200 de persoane manifesteaza, la aceasta ora, in fața Ministerului Public, pentru susținerea Jandarmeriei!Protestul e intitulat “Respect Jandarmeria Romana” și va dura pana la ora 17:00. Mitingul a fost avizat de Primaria Capitalei. “Protestul de susținere a jandarmeriei a primit…

- La Parchetul Militar Bucuresti au fost inregistrate pana duminica 291 de plangeri impotriva jandarmilor care au intervenit la protestul din 10 august, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentantii Parchetului General. Procurorii militari au audiat, pana acum, 127 de persoane.

- La mitingul PSD oganizat in Piata Victoriei, pana la ora 20.05, peste 20 de participanti au avut nevoie de ingrijiri medicale, anunta Mediafax. Bogdan Oprita, coordonatorul SMURD Bucuresti, a declarat ca dintre cele 22 de persoane care au avut nevoie de ingrijiri, patru au fost transportate la spital.

- Simpatizantii PSD din Iasi s-au strans in aceasta dimineata in fata Centrului Expozitional Moldova, o cladire-fantoma de la marginea orasului, pentru a se imbarca in autocare spre Bucuresti.