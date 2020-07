LIVE VIDEO: Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, prezenta la Constanta. A participat la o actiune pe litoral

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Barbatul care a bruiat conferința de presa a Violetei Alexandru a fost amendat. Poliția Capitalei anunța ca nu l-a gasit pe acesta la fața locului, dar l-a identificat ulterior. Poliția Capitalei anunța ca a fost sesizata prin 112 ca un barbat recalcitrant tulbura ordinea și liniștea publica…

- Pensionarul care a intrerupt duminica o conferinta de presa a PNL in Sectorul 6 afirma ca nu a fost trimis de nimeni acolo ca sa deranjeze. Acesta afirma ca nu-si explica nici el de ce a reactionat atat de violent.Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, Tudor Badeanu, pensionarul care a…

- Barbatul care a intrerupt conferinta de presa sustinuta, duminica, de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost identificat si sanctionat, a anuntat Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, persoana in cauza nu a fost gasita la fata locului, dar a fost ulterior identificata si sanctionata contraventional.…

- Candidatul PNL la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, a venit cu mai multe acuzatii la adresa primarului Gabriel Mutu, despre care spune ca acesta a mobilizat pensionarii care au facut scandal la conferinta de presa a liberalilor. „Abject stilul de a face politica a unui derbedeu ajuns primar. Ma refer la Gabriel…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, face precizari privind verificarile efectuate pe litoral, pentru respectarea masurilor de prevenire si combatere a coronavirusului."In cursul zilei de ieri au fost mai mult actiuni de control. Au fost verificate 157 de societati comerciale, aplicate 57…

- Autoritatile din Constanța iau in calcul testarea turistilor pentru COVID-19, la sosirea in statiunile de pe litoral. Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a declarat marti, in urma unei intalniri de lucru cu reprezentantii organizatiilor patronale din turismul litoral, ca a fost detaliat…

- George Niculescu, prefectul județului Constanța, vine cu o serie de scenarii pentru turiștii care iși vor petrece concediul la malul Marii Negre. Unul dintre acestea este testarea turiștilor care vin pe litoral. Prefectul a mai spus ca a discutat cu reprezentanții patronatelor din turism și cauta soluții…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a convocat astazi Comandamentul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in cadrul caruia s a discutat despre setul complet de masuri care se va aplica in cazul carantinarii partiale a localitatii Cuza Voda.Hotararea privind masurile a fost votata, iar aceasta…