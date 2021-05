Live Video Manchester City – Chelsea. Vezi online finala Champions League Finala sezonului 2020 – 2021 a UEFA Champions League, cea mai importanta competiție intercluburi din Europa, se vede in direct Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+ . Avem parte de inca o finala 100% britanica in cea mai prestigioasa competiție europeana de fotbal. Pe stadionul „Dragao” din Porto vor fi prezenți cate 6.000 de suporteri ai fiecarei echipe. Finala Ligii Campionilor a fost programata inițial la Istanbul, dar UEFA a decis sa o mute la Porto pentru a permite suporterilor englezi sa participe la meci. Acest lucru ar fi fost foarte dificil in Turcia, din cauza restricțiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

